В Липецке выбрали лучшего молодого учителя

Он работает в лицее №3.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, конкурсное испытание «Педагогический совет» поставило финальную точку в номинации «Учитель» первого городского конкурса молодых педагогических работников «Дебют». По итогам конкурса третье место разделили учитель русского языка и литературы школы №29 «Университетская» Татьяна Аксенова и учитель географии школы №33 Екатерина Тинина. На втором месте учитель математики гимназии №12 Анастасия Проскурина. Победителем конкурса «Дебют» стала учитель английского языка лицея №3 Екатерина Букреева.

Напомним, за звание лучшего молодого учителя города Липецка состязались 8 педагогов из школ №3, 6, 29, 30, 33, 42. Конкурсантки прошли три тура. Первый тур «Визитка» (максимальный балл – 10) позволил членам жюри познакомиться с конкурсантками, узнать об их увлечениях, достижениях, способностях и талантах. «Урок» - самое основное конкурсное испытание (максимальный балл – 100), дал представление о конкурсантах как профессионалах. На «Педагогическом семинаре» (максимальный балл – 50), который состоялся сегодня, учителя пытались ответить на вопрос «Легко ли быть молодым?» и высказывали свои точки зрения на то, с какими проблемами могут столкнуться выпускники школы, какие трудности испытывают студенты педагогических вузов и какая помощь необходима начинающим учителям. Оценивали выступления конкурсантов члены жюри, в состав которого вошли представители департамента образования администрации города Липецка, Липецкой городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, победители муниципального конкурса «Учитель года» разных лет.

Номинация «Дебют» в муниципальном конкурсе «Учитель года» появилась в прошлом учебном году. В этом году впервые городской конкурс молодых педагогических работников «Дебют» проходит в трех номинациях: «Воспитатель», «Учитель», «Педагог дополнительного образования».



Фото doal.ru