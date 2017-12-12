Вторая в сезоне шайба Куликова положила начало разгрому «Ванкувера» (ФОТО, ВИДЕО)

Наш земляк проводит лучший сезон в Национальной хоккейной лиге.

Команда-открытие нынешнего сезона в НХЛ «Виннипег Джетс», за которую выступает липчанин Дмитрий Куликов, минувшей ночью на своем льду обыграла «Виннипег-Джетс» - 5:1.

Начало разгрому положил наш земляк. Уже на 2-й минуте Дмитрий мощно бросил от синей линии, и шайба рикошетом от шведского вратаря Якоба Маркстрёма влетела в ворота.

Это был второй год Дмитрия в текущем сезоне. Всего он провел за «Джетс» 29 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «+7».





Напомним, что Куликов летом перебрался в «Виннипег», который стал третьей командой в его заокеанской карьере, длящейся с 2009 года. Никогда еще команды Куликова не выступали так мощно: канадский клуб идет на 3-м месте в Западной конференции НХЛ – 41 очко в 31 матче (за победу дается два очка).