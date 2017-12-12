Спорт

45 минут назад

Вторая в сезоне шайба Куликова положила начало разгрому «Ванкувера» (ФОТО, ВИДЕО)

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#Хоккей #НХЛ #Дмитрий Куликов
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Вторая в сезоне шайба Куликова положила начало разгрому «Ванкувера» (ФОТО, ВИДЕО)

Наш земляк проводит лучший сезон в Национальной хоккейной лиге.

Команда-открытие нынешнего сезона в НХЛ «Виннипег Джетс», за которую выступает липчанин Дмитрий Куликов, минувшей ночью на своем льду обыграла «Виннипег-Джетс» - 5:1.

Начало разгрому положил наш земляк. Уже на 2-й минуте Дмитрий мощно бросил от синей линии, и шайба рикошетом от шведского вратаря Якоба Маркстрёма влетела в ворота.


Год Дмитрия Куликова

Это был второй год Дмитрия в текущем сезоне. Всего он провел за «Джетс» 29 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «+7».

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Напомним, что Куликов летом перебрался в «Виннипег», который стал третьей командой в его заокеанской карьере, длящейся с 2009 года. Никогда еще команды Куликова не выступали так мощно: канадский клуб идет на 3-м месте в Западной конференции НХЛ – 41 очко в 31 матче (за победу дается два очка).


Обзор матча

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Куликов завершил матч с показателем полезности "+2".

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Фото и видео www.nhl.com/jets
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#Хоккей #НХЛ #Дмитрий Куликов
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Сара Бернар

2 минуты назад
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