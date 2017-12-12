Общество

55 минут назад

В Липецке разыграют детский кубок КВН

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#КВН #игра #юмор #фестиваль
В Липецке разыграют детский кубок КВН

За победу будут бороться 15 команд.

Фестиваль VIII Зимний кубок Юниор-Лиги КВН в Липецкой области состоится в ДК «Сокол» 15 декабря. Старт игры веселых и находчивых запланирован на 13 часов. Турнир проводится при поддержке управления образования и науки Липецкой области и Всероссийской Юниор-Лиги КВН.

Конкурсная программа подразумевает выступление команды продолжительностью до 5 минут в конкурсе «Приветствие» на тему «Что там за горизонтом?!», а тема сезона: «Назад в будущее». По итогам Фестиваля набравшая наибольшее количество баллов команда становится обладателем «Зимнего Кубка КВН».За главную награду будут бороться 15 команд, представляющие Тербунский, Липецкий, Грязинский, Хлевенский районы Липецкой области, а также команды из Липецка, Ельца и Воронежа, сообщают организаторы игры. Победитель и призеры турнира автоматически становятся участниками Фестиваля «IX Зимний Кубок КВН» в 2018 году.

«Зимний Кубок» является стартом сезона 2017/2018 гг. регионального турнира «Всероссийской Юниор - Лиги КВН» в Липецкой области.
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#КВН #игра #юмор #фестиваль

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