58 минут назад
16-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек.
На улице Терешковой 20-летний водитель «ВАЗ-21013» столкнулся с «Митсубиси» под управлением 65-летнего мужчины, который, в свою очередь, столкнулся с ВАЗ-2114 под управлением 23-летнего водителя. В результате водитель первого автомобиля и его 17-летний пассажир с травмами госпитализированы.
За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1430 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 4, превышение скорости – 910, неиспользование ремней безопасности – 43, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 54.
отпетушитель
Джанго Отпетушонный
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Алкан с ЛТЗ