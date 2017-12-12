16-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, утром 11 декабря в Липецке на улице Баумана 56-летний водитель «Киа» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 16-летнюю девушку, которая с травмой госпитализирована.

На улице Терешковой 20-летний водитель «ВАЗ-21013» столкнулся с «Митсубиси» под управлением 65-летнего мужчины, который, в свою очередь, столкнулся с ВАЗ-2114 под управлением 23-летнего водителя. В результате водитель первого автомобиля и его 17-летний пассажир с травмами госпитализированы.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1430 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 4, превышение скорости – 910, неиспользование ремней безопасности – 43, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 54.