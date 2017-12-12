Происшествия

58 минут назад

16-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе

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#авария #ДТП
16-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек.


Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, утром 11 декабря в Липецке на улице Баумана 56-летний водитель «Киа» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 16-летнюю девушку, которая с травмой госпитализирована.

На улице Терешковой 20-летний водитель «ВАЗ-21013» столкнулся с «Митсубиси» под управлением 65-летнего мужчины, который, в свою очередь, столкнулся с ВАЗ-2114 под управлением 23-летнего водителя. В результате водитель первого автомобиля и его 17-летний пассажир с травмами госпитализированы.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1430 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 4, превышение скорости – 910, неиспользование ремней безопасности – 43, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 54.

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#авария #ДТП

Комментарии (6)

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отпетушитель

1 минуту назад
постановляю, водитель приговаривается к смертной казни посредством отпетушения
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Джанго Отпетушонный

2 минуты назад
Алкан с ЛТЗ, как не работает? в липецке уже каждый второй в петухах шныряет
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иван

10 минут назад
А что же нет информации по задержанию руководителей лебедянского сахарного завода в селе Красное в 2 часа ночи на служебном автомобиле, за рулём которого находился генеральный директор, гражданин Украины, в пьяном виде и оказал сотрудникам ГАИ сопротивление.
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ххх

18 минут назад
Алкан с ЛТЗ-у него виагра закончила
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Ххх

19 минут назад
Алкан с ЛТЗ, поэтому бардак в городе!
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Алкан с ЛТЗ

26 минут назад
Отпетушитель совсем не работает!
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