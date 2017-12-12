Липецкий балет «Demos» выступил в Польше

Балет «Demos» вернулся с Чемпионата мира по джазу и модерну, который состоялся со 3 по 9 декабря этого года в Польше, г. Варшава. Липчане представляли не только область, но и страну в составе сборной команды России из 200 человек.

Cобытие, которое собирает рекордное количество сильнейших танцоров мира и по праву считающееся показателем мастерства исполнителей и хореографов – в этом году было представлено более чем 35 странами и почти 4000 танцоров.

Коллектив достойно выступил и в рамках Чемпионата и в рамках Российской сборной. В первый же день соревнований 4 место из 57 сильнейших танцоров мира заняла Юлия Бунькова, категория соло, модерн, взрослые.

Морев Ростислав занял 4 место в модерне и джазе; оба дуэта по модерну в категории дети вышли в финал соревнований. Малышки Колесникова Анастасия – Деулина Полина одержали победу в личном зачете и дуэте.

В рамках чемпионата проходило и открытое соревнование -17 Всемирная танцевальная неделя. Детские и юниорские составы выступали в разных номинациях, заняв 3 и 4 места, Шишлакова Валерия 3 место в личном зачете, Морев Ростислав – 1 место.

Как рассказала президент Липецкой общественной региональной организации современного и эстрадного танца и руководитель балета «DEMOS» Екатерина Кобзина, уровень соревнований в этом году был как никогда очень высокий.

- Мы увидели прекрасно подготовленных спортсменов из ЮАР, Канады, США, Сербии. Активно стали вливаться в соревнования восточные страны, например, Корея и Япония. Прекрасные постановки, поражающие своей креативностью, новизной. Многое получилось у наших ребят, но не все. Нам есть над чем работать. Но в целом можно сказать, что российская сборная достойно выдержала конкуренцию.