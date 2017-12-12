Происшествия

сегодня, 08:33

79-летний пенсионер поверил телефонным мошенникам

3 522
#мошенничество
79-летний пенсионер поверил телефонным мошенникам

Пожилого человека поймали на любви к сыну.

11 декабря с заявлением о мошенничестве к полицейским обратился 79-летний житель Липецка. Оказалось, что еще за четыре до этого на сотовый телефон старика позвонили с сообщением о задержании его сына, который, якобы, сел за руль пьяным. Спасти родственника от ответственности пенсионеру предложили за 10 000 рублей - эти деньги липчанин перевел на указанный номер телефона.

УМВД РФ по Липецкой области еще раз напоминает о необходимости проявлять бдительность - жертвами мошенников могут стать все без исключения. Не переводите и не отдавайте деньги незнакомцам!
3 522
#мошенничество

Комментарии (3)

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Тварь

сегодня, 08:58
Да и пофик
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Жиглов

сегодня, 08:57
Мочить быдлятину.
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Знающий

сегодня, 08:51
Таких тварей на тюрьме не уважают.
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