79-летний пенсионер поверил телефонным мошенникам

Пожилого человека поймали на любви к сыну.

11 декабря с заявлением о мошенничестве к полицейским обратился 79-летний житель Липецка. Оказалось, что еще за четыре до этого на сотовый телефон старика позвонили с сообщением о задержании его сына, который, якобы, сел за руль пьяным. Спасти родственника от ответственности пенсионеру предложили за 10 000 рублей - эти деньги липчанин перевел на указанный номер телефона.



УМВД РФ по Липецкой области еще раз напоминает о необходимости проявлять бдительность - жертвами мошенников могут стать все без исключения. Не переводите и не отдавайте деньги незнакомцам!

