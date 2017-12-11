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сегодня, 20:49

Селёдка под шубой обойдётся минимум в 98 рублей

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#торговля #цены #Новый год
Селёдка под шубой обойдётся минимум в 98 рублей

В Липецке продолжают подсчитывать, сколько будут стоить блюда к новогоднему столу.

Для того, чтобы выяснить, во сколько обойдется жителям Липецка приготовление салата “Сельдь под шубой” сегодня специалисты Агентства содействия развитию торговой деятельности провели мониторинг цен в 43-х предприятиях торговли. Было рассчитано, сколько будут стоить продукты, необходимые для приготовления салата “Сельдь под шубой”, в 6 универсамах.

За основу взят классический и самый простой рецепт. Итак, основные продукты (на 5-6 порций салата): сельдь соленая (400 г), свекла столовая (300 г), картофель (300 г), яйца (3 шт.), морковь (250 г), лук репчатый (150 г), майонез (250 г).

Как сообщает управление потребрынка, по результатам анализа минимальная стоимость продуктового набора для салата “Сельдь под шубой” составила 98,07 рубля. Максимальная стоимость условного набора – 139,91 рубля. Разница между максимальной и минимальной стоимостью составляет 41,84 рубля или 42,7%.
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#торговля #цены #Новый год

Комментарии (16)

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5 минут назад
Где можно на такую сумму затариться пишите адреса....
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как же вы зиIпали такими новостями

9 минут назад
пишут куйню всякую и сами верят, уроды.
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А на выборах за путина

11 минут назад
Минимум 170%
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Идите на куй

11 минут назад
Со своей шубой
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Салаты

13 минут назад
Давайте еще посчитаем каждый поход в туалет,после Оливье и селедке под шубой
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Бугуг

13 минут назад
Animal Planet, яйца в шубе))))))
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Animal Planet

14 минут назад
Салат, в шубе только овощи должны быть,без яиц.И еще прям выбешивают вот такие украшения на блюде.Может тот кто так украшает блюда после не мыл руки,а потом начал куйню творить на салате. И вообще фу.
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Огород48

17 минут назад
Жрите вы сами свою шубу облезлую ,а мы будем икру летучих рыб запивать водкой.
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Калдырь

23 минуты назад
Предлагаю тем тяпкам игрушкам, которые .уйкню написали попробовать самим приготовить 6 порций салата на указанную сумму Я думаю у большинства лимона это не получится. Может мы рукоделие или писатели пуштоболы.
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WAX

27 минут назад
Очередное агенство трущее жопой стул ,сколько же развелось тунеядцев.
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