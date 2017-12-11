Селёдка под шубой обойдётся минимум в 98 рублей

В Липецке продолжают подсчитывать, сколько будут стоить блюда к новогоднему столу.

Для того, чтобы выяснить, во сколько обойдется жителям Липецка приготовление салата “Сельдь под шубой” сегодня специалисты Агентства содействия развитию торговой деятельности провели мониторинг цен в 43-х предприятиях торговли. Было рассчитано, сколько будут стоить продукты, необходимые для приготовления салата “Сельдь под шубой”, в 6 универсамах.



За основу взят классический и самый простой рецепт. Итак, основные продукты (на 5-6 порций салата): сельдь соленая (400 г), свекла столовая (300 г), картофель (300 г), яйца (3 шт.), морковь (250 г), лук репчатый (150 г), майонез (250 г).



Как сообщает управление потребрынка, по результатам анализа минимальная стоимость продуктового набора для салата “Сельдь под шубой” составила 98,07 рубля. Максимальная стоимость условного набора – 139,91 рубля. Разница между максимальной и минимальной стоимостью составляет 41,84 рубля или 42,7%.