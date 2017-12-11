В липецкой закусочной торговали алкоголем без лицензии

Предпринимателю грозит штраф до миллиона рублей.

10 декабря сотрудниками управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области в одной из закусочных на площади Металлургов установлен оборот алкогольной продукции в количестве 8-ми бутылок. Лицензии на продажу алкогольной продукции у предпринимателя нет, в связи с чем в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ, алкогольная продукция, находящаяся в обороте, изъята.



Теперь 8 бутылок нелегального алкоголя обернутся предпринимателю штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.