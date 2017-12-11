Из магазина в Липецкой области изъяли 500 литров алкоголя

Спиртным торговали у железнодорожной станции.

Сотрудниками Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области в одном из магазинов установлен факт розничной продажи алкогольной продукции. При этом сам магазин находится на территории железнодорожной станции, а расстояние от входа в магазин до входа в здание железнодорожной станции не превышает и 30-ти метров.



В отношении общества с ограниченной ответственностью возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, алкогольная продукция, находящаяся в реализации изъята и направлена на хранение.



Всего в магазине было изъято 649 единиц алкогольной продукции, что составляет около 500 литров. Причем в этом году общество с ограниченной ответственностью уже привлекалось к административной ответственности за реализацию алкогольной продукции в указанном выше магазине, однако продажи не прекратились, теперь обществу грозит штраф до 300 000 рублей.

