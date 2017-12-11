Новости в instagram
28 минут назад
Липецкая вечЁрка: сбитые дети, выпутавшиеся строители и пробка-гигант
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 11 декабря.
Больше всего внимания липчане уделили подробностям вырвавшейся из банкротства строительной компании. Арбитражный суд Липецкой области вынес определение о прекращении производства по иску о банкротстве «Липецкой инвестиционно-строительной компании». Организация уладила вопросы с претензиями от фискалов.
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про сбитых детей. Так, неизвестный водитель неустановленного автомобиля вне пешеходного перехода допустил наезд на 10-летнюю девочку, которая получила травму, и после оказания помощи была отпущена.
Активный отклик получила заметка насчет планов мэрии по Набережной. Вдоль набережной предполагается размещение лодочных станций, гостиниц, кафе, ресторанов. В пешеходной зоне будут обустроены места для спокойного отдыха, детские площадки, спортивные объекты, велодорожки.
Живое обсуждение развернулось по теме банкротства сына беглого липецкого чиновника. Сын Олега Донских подал на банкротство в апреле 2017 года. В пояснении к запросу статуса банкрота Василий Донских указал, что должен 880 494 198 рублей. При этом мужчина, прописанный в элитном доме на Кузнечной, живет в полнейшей нищете. Его месячный доход составляет всего 3 208 рублей; нет имущества и работы, зато на иждивении находится сын пяти лет.
Тем временем больше всего эмоциональных откликов у липчан сегодня вызвала новость про пробку-гигант. В конце рабочего дня кольцо площади Победы встало. Причиной транспортного коллапса стало ДТП с участием трех автомобилей на мосту от перекрестка улиц Терешковой и 8-го марта в сторону Каменного лога.
Больше всего внимания липчане уделили подробностям вырвавшейся из банкротства строительной компании. Арбитражный суд Липецкой области вынес определение о прекращении производства по иску о банкротстве «Липецкой инвестиционно-строительной компании». Организация уладила вопросы с претензиями от фискалов.
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про сбитых детей. Так, неизвестный водитель неустановленного автомобиля вне пешеходного перехода допустил наезд на 10-летнюю девочку, которая получила травму, и после оказания помощи была отпущена.
Активный отклик получила заметка насчет планов мэрии по Набережной. Вдоль набережной предполагается размещение лодочных станций, гостиниц, кафе, ресторанов. В пешеходной зоне будут обустроены места для спокойного отдыха, детские площадки, спортивные объекты, велодорожки.
Живое обсуждение развернулось по теме банкротства сына беглого липецкого чиновника. Сын Олега Донских подал на банкротство в апреле 2017 года. В пояснении к запросу статуса банкрота Василий Донских указал, что должен 880 494 198 рублей. При этом мужчина, прописанный в элитном доме на Кузнечной, живет в полнейшей нищете. Его месячный доход составляет всего 3 208 рублей; нет имущества и работы, зато на иждивении находится сын пяти лет.
Тем временем больше всего эмоциональных откликов у липчан сегодня вызвала новость про пробку-гигант. В конце рабочего дня кольцо площади Победы встало. Причиной транспортного коллапса стало ДТП с участием трех автомобилей на мосту от перекрестка улиц Терешковой и 8-го марта в сторону Каменного лога.
Еще в рубрике
08.12.2017 10:11Происшествия