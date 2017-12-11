Происшествия
36 минут назад
Наркоман-бутлегер избил любовницу палкой
Её здоровью причинен легкий вред.
Мировой судья СУ №2 Ельца рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в нанесении легкого вреда здоровью. Ранее разведенный отец двух детей уже имел проблемы с законом и был судим за сбыт поддельной водки.
Как указано в материалах суда, преступление было совершено на кухне квартиры, где находились пьяный подсудимый и его сожительница. В пылу ссоры мужчина схватил деревянную палку и избил свою вторую половинку. После трех ударов на лице у женщине появился синяк. Его медики квалифицировали как легкий вред здоровью.
Подсудимый полностью признался в преступлении. При выяснении личности мужчины оказалось, что он не только ранее судим, но и имеет пристрастие к наркотикам.
Суд признал мужчину виновным. Он наказан 160 часами обязательных работ.
Как указано в материалах суда, преступление было совершено на кухне квартиры, где находились пьяный подсудимый и его сожительница. В пылу ссоры мужчина схватил деревянную палку и избил свою вторую половинку. После трех ударов на лице у женщине появился синяк. Его медики квалифицировали как легкий вред здоровью.
Подсудимый полностью признался в преступлении. При выяснении личности мужчины оказалось, что он не только ранее судим, но и имеет пристрастие к наркотикам.
Суд признал мужчину виновным. Он наказан 160 часами обязательных работ.
fed
отпетушитель
фотка
Гость
бывший наркоман и по совместительству бутлегг
fed