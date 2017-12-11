Наркоман-бутлегер избил любовницу палкой

Её здоровью причинен легкий вред.

Мировой судья СУ №2 Ельца рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в нанесении легкого вреда здоровью. Ранее разведенный отец двух детей уже имел проблемы с законом и был судим за сбыт поддельной водки.



Как указано в материалах суда, преступление было совершено на кухне квартиры, где находились пьяный подсудимый и его сожительница. В пылу ссоры мужчина схватил деревянную палку и избил свою вторую половинку. После трех ударов на лице у женщине появился синяк. Его медики квалифицировали как легкий вред здоровью.



Подсудимый полностью признался в преступлении. При выяснении личности мужчины оказалось, что он не только ранее судим, но и имеет пристрастие к наркотикам.



Суд признал мужчину виновным. Он наказан 160 часами обязательных работ.





