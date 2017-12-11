Происшествия

36 минут назад

Наркоман-бутлегер избил любовницу палкой

6 724
#побои
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Наркоман-бутлегер избил любовницу палкой

Её здоровью причинен легкий вред.

Мировой судья СУ №2 Ельца рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в нанесении легкого вреда здоровью. Ранее разведенный отец двух детей уже имел проблемы с законом и был судим за сбыт поддельной водки.

Как указано в материалах суда, преступление было совершено на кухне квартиры, где находились пьяный подсудимый и его сожительница. В пылу ссоры мужчина схватил деревянную палку и избил свою вторую половинку. После трех ударов на лице у женщине появился синяк. Его медики квалифицировали как легкий вред здоровью.

Подсудимый полностью признался в преступлении. При выяснении личности мужчины оказалось, что он не только ранее судим, но и имеет пристрастие к наркотикам.

Суд признал мужчину виновным. Он наказан 160 часами обязательных работ.


6 724
#побои
3

Комментарии (6)

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fed

5 минут назад
сцка, руку в варенье испачкал, когда в..ал жене и промахнулся. попал в банку.
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отпетушитель

9 минут назад
Посадить на кожаную палку
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фотка

20 минут назад
из липецкой истории ужасов?
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Гость

20 минут назад
Бутлегеры совсем берега попутали )))
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бывший наркоман и по совместительству бутлегг

22 минуты назад
я с наркотой завязал. теперь только кожанной палкой благоверную на путь истинный наставаляю!
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fed

22 минуты назад
бей бабу молотом баба будет золотом
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