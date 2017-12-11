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Россиян призывают сдавать мелочь

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#банк #валюта #монеты
Россиян призывают сдавать мелочь

Ибо в них нет потребности.

Банк России рекомендует кредитным организациям стимулировать население сдавать в банки монеты. Об этом ЦБ заявил в своих ответах на вопросы банкиров на сайте Ассоциации российских банков (АРБ). В частности, это предлагается сделать за счет размещения монетоприемных модулей в офисах банковских учреждений.

Представители ЦБ отмечают, что количество монет различных номиналов в обращении на одного российского гражданина значительно превосходит потребность как населения, так и хозяйствующих субъектов и примерно в 1,5 раза превышает уровень обеспеченности монетой в еврозоне. Кроме того, в Центробанке отметили, что перестали принимать заказы на изготовление Гознаком монет номиналом 1 копейка и 5 копеек, сообщает "Лента.ру".
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#банк #валюта #монеты

Комментарии (1)

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Продвинутый

56 минут назад
ОКЕЙ и Лента цены указывают типа 78 рублей 50 копеек, это им скажите, чтобы мелочь округляли. А так да, мелочь обесценилась, ведь рубль стал деревянным.
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