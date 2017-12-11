На мосту через Каменный лог тройное столкновение

Есть пострадавший

Сегодня на мосту через Каменный лог, на улице Терешковой столкнулись вазовская "копейка", "Митсубиси" и "ВАЗ-21014".Как сообщила GOROD48 водитель "Митсубиси", "копейка" выскочила на полосу встречного движения, у отбойника произошло столкновением с ее машиной, и уже в них врезалась "четырнадцатая".В аварии пострадал водитель "копейки". Молодой человек госпитализирован.