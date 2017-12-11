Происшествия

сегодня, 16:08

На мосту через Каменный лог тройное столкновение

8 2137
#дтп
1
На мосту через Каменный лог тройное столкновение

Есть пострадавший

Сегодня на мосту через Каменный лог,  на улице Терешковой столкнулись вазовская "копейка", "Митсубиси" и "ВАЗ-21014".

Как сообщила GOROD48 водитель "Митсубиси", "копейка" выскочила на полосу встречного движения, у отбойника произошло столкновением с ее машиной, и уже в них врезалась "четырнадцатая".

В аварии пострадал водитель "копейки".  Молодой человек госпитализирован. 


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#дтп
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Комментарии (8)

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123

2 минуты назад
Попал чувак на копейке, почку продать прийдется однако...
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цирк

27 минут назад
бывшие колхозные шофера и комбайнеры, от безделья, носятся из угла в угол ,принося народу только горе-вот что значит фальсификация выборов-147 процентов
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Тема

28 минут назад
Это дедушка моего друга(
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Интересно

48 минут назад
а "запорожец" есть в городе на ходу, хотя бы 1?
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гость

49 минут назад
Уроду на копецке, на диване искать будешь,как обычно
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Смотри на фото

51 минуту назад
007, А я видел вживую - жигуль из пряоугольника стал параллелограммом, эту уже на металлолом.
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Автор,

56 минут назад
перечитай второй абзац
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007

сегодня, 16:26
копейке почти ничего, толщина металла раньше была а то щас делают консервные банки L200
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