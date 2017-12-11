Происшествия
сегодня, 16:08
На мосту через Каменный лог тройное столкновение
Есть пострадавший
Сегодня на мосту через Каменный лог, на улице Терешковой столкнулись вазовская "копейка", "Митсубиси" и "ВАЗ-21014".
Как сообщила GOROD48 водитель "Митсубиси", "копейка" выскочила на полосу встречного движения, у отбойника произошло столкновением с ее машиной, и уже в них врезалась "четырнадцатая".
В аварии пострадал водитель "копейки". Молодой человек госпитализирован.
Как сообщила GOROD48 водитель "Митсубиси", "копейка" выскочила на полосу встречного движения, у отбойника произошло столкновением с ее машиной, и уже в них врезалась "четырнадцатая".
В аварии пострадал водитель "копейки". Молодой человек госпитализирован.
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