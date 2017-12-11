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AliExpress обратился к россиянам

209
#таможня #ИНН
AliExpress обратился к россиянам

Для быстрого получения товара стоит указать ИНН.

Китайский интернет-ритейлер AliExpress (Alibaba Group) просит покупателей из России оперативно высылать свой ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), чтобы избежать задержек посылок с товарами из-за эксперимента Федеральной таможенной службы (ФТС), говорится в сообщении компании.

- С 17 декабря пункт с ИНН появится у тех, кто оформляет заказ через десктоп-версию сайта, — отметил Алекс Васильев, директор по развитию компании Cainiao в России и странах СНГ, которая, как и AliExpress, входит в группу Alibaba. По его словам, пункт также будет добавлен в ближайшем обновлении мобильного приложения.

Подчёркивается, что новые правила не скажутся на сроках доставки новогодних подарков, которые были заказаны ранее.

— Логистические партнёры AliExpress сейчас заранее присылают таким покупателям электронные письма с просьбой указать ИНН для получения покупки, — отметили в AliExpress.

Российские чиновники в последние годы много раз заявляли о планах ужесточить регулирование зарубежных онлайн-покупок, напоминают "Ведомости". Сейчас пошлины за посылки стоимостью до 1000 евро и весом до 31 кг, полученные в течение месяца, не платятся, с суммы выше этого порога действует пошлина 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг. Основные предлагаемые меры – снижение порога (в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2018 и 2019–2020 гг. есть предложение с 1 июля 2018 г. снизить порог до 20 евро), а также взимание НДС с таких покупок.
209
#таможня #ИНН

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