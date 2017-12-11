Общество
сегодня, 15:51
Заявка Липецка на бюджетный миллиард имеет все шансы
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Муниципалитет входит в первую десятку претендентов на щедрое финансирование.
Глава Липецка поблагодарил всех причастных к разработке проектно-сметной документации на получение правительственного гранта на ремонт дорог: на конкурсе заявка нашего муниципалитета стала седьмой из 38 представленных.
- У нас есть веские основания считать, что в 2018 году мы получим миллиард рублей, как в этом, на капремонт городских магистралей, - сказал глава Липецка.
В мэрии уже есть список дорог, которые попадут в ремонт в следующем году. Это, в частности, улицы Ленина, Гагарина, Первомайская, Неделина.
- У нас есть веские основания считать, что в 2018 году мы получим миллиард рублей, как в этом, на капремонт городских магистралей, - сказал глава Липецка.
В мэрии уже есть список дорог, которые попадут в ремонт в следующем году. Это, в частности, улицы Ленина, Гагарина, Первомайская, Неделина.
2 453
й112
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