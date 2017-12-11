Общество

сегодня, 15:51

Заявка Липецка на бюджетный миллиард имеет все шансы

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#Дороги #благоустройство
Заявка Липецка на бюджетный миллиард имеет все шансы

Муниципалитет входит в первую десятку претендентов на щедрое финансирование.

Глава Липецка поблагодарил всех причастных к разработке проектно-сметной документации на получение правительственного гранта на ремонт дорог: на конкурсе заявка нашего муниципалитета стала седьмой из 38 представленных.

- У нас есть веские основания считать, что в 2018 году мы получим миллиард рублей, как в этом, на капремонт городских магистралей, - сказал глава Липецка.

В мэрии уже есть список дорог, которые попадут в ремонт в следующем году. Это, в частности, улицы Ленина, Гагарина, Первомайская, Неделина. 
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#Дороги #благоустройство

Комментарии (2)

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й112

сегодня, 16:07
все регионы получают от миллиарда и более в рамках фидеральной программы в чем шедрость и везение нашей обл ?
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МестныйЯ

сегодня, 16:06
Ппц, а не пробовали с Королевым договориться? У него областной доход с одной Свободной Экономической Зоны 60 миллиардов за год)))) Нам столичные подачки, судя по таким баблищам, не нужны. А если нужны, повторяю вопрос: Олежка, где деньги, бло???
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