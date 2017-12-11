Заявка Липецка на бюджетный миллиард имеет все шансы

Муниципалитет входит в первую десятку претендентов на щедрое финансирование.

Глава Липецка поблагодарил всех причастных к разработке проектно-сметной документации на получение правительственного гранта на ремонт дорог: на конкурсе заявка нашего муниципалитета стала седьмой из 38 представленных.



- У нас есть веские основания считать, что в 2018 году мы получим миллиард рублей, как в этом, на капремонт городских магистралей, - сказал глава Липецка.



В мэрии уже есть список дорог, которые попадут в ремонт в следующем году. Это, в частности, улицы Ленина, Гагарина, Первомайская, Неделина.

