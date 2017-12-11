В России
сегодня, 15:54
В Москве избили сына высокопоставленного следователя
203
Ранение получил родственник главы Следственного комитета Волгоградской области.
В Москве неизвестные злоумышленники напали на сына главы Следственного комитета Волгоградской области Михаила Музраева. Об этом сообщают местные СМИ.
Молодой человек работает в ГСУ СК по Москве, в районе Коптево, сообщает телеграмм-канал Mash. Есть сведения, что потасковка, которая привела к серьезным травмам, произошла в хинкальной на улице Неглинной. Указывается, что сын главы Следственного комитета Волгоградской области получил ножевое ранение в ногу. Представители ГСУ СК по Москве подтвердили факт нападения на их сотрудника.
Молодой человек работает в ГСУ СК по Москве, в районе Коптево, сообщает телеграмм-канал Mash. Есть сведения, что потасковка, которая привела к серьезным травмам, произошла в хинкальной на улице Неглинной. Указывается, что сын главы Следственного комитета Волгоградской области получил ножевое ранение в ногу. Представители ГСУ СК по Москве подтвердили факт нападения на их сотрудника.
203