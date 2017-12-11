Заболеваемость ОРВИ выросла на 6,5%

В Грязях частичный карантин введён в детском саду.

Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, на минувшей неделе в нашем регионе было зарегистрировано 5746 случаев ОРВИ, что не превышает расчетного эпидемического порога, прирост за неделю составил 6,5%. Среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет – 78,3% всех случаев за неделю, показатели заболеваемости ниже пороговых уровней в возрастных группах детей 7–14 лет и взрослых, среди детей до 6 лет на уровне эпидпорога. Уровень госпитализации составил 3,1%, что не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года.

Доля жителей Липецка в областной структуре заболеваемости составила 72,6% (4172 случая). Показатель заболеваемости, как и в области в целом, ниже расчетного эпидемического порога (на 7,5%). 79% всех случаев зарегистрировано у детей в возрасте до 14 лет.

За прошедшую неделю в области было выявлено 150 случаев пневмоний, что не превышает среднемноголетнего показателя. Среди заболевших 52,3% составляют жители Липецка.

В связи с отсутствием учащихся по причине ОРВИ, регистрацией единичных случаев пневмоний на 11 декабря приостановлены занятия в 12 классах 8 школ Липецка и 1 одной группе детского сада в Грязях.

При исследовании материала от больных с клиникой ОРВИ и пневмоний на прошедшей неделе доля положительных проб составила 70,8%, представленных негриппозными респираторными вирусами (парагрипп, аденовирус, РС-вирус) и микоплазмой пневмонии, вирусов гриппа не обнаружено.

В городах и районах области завершена массовая иммунопрофилактическая кампания в рамках Национального календаря профилактических прививок, прививками охвачено 42,5% населения – реализовано более 500 тысяч доз вакцины, привито более 490,8 тысячи человек, из них более 39,5 тысяч – за счет средств работодателей и личные средства граждан.