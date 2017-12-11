Липчанам стали известны цены на билеты ЧМ по футболу

Самый доступные матчи - с Египтом и Уругваем.

Сегодня председатель департамента физической культуры и спорта мэрии Олег Токарев получил ценник на матчи сборной России с соперниками по группе на ЧМ мира по футболу 2018 года.



Так самые дешёвые билеты - на матчи нашей сборной с египтянами и, как ни странно, с урушвайцами. Билеты первой ценовой категории стоят 12 600 рублей, второй - 9 900, третьей - 6 300. Матч пройдёт на стадионе в Санкт-Петербурге.



Самые дорогие билеты - на матч Россия-Саудовская Аравия. Они стоят, соответственно, 13 200, 23 400 и 33 000 рублей.

