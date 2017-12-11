Общество

21 минуту назад

Липчанам стали известны цены на билеты ЧМ по футболу

5 152
#ЧМ-2018
1

Самый доступные матчи - с Египтом и Уругваем.

Сегодня председатель департамента физической культуры и спорта мэрии Олег Токарев получил ценник на матчи сборной России с соперниками по группе на ЧМ мира по футболу 2018 года.

Так самые дешёвые билеты - на матчи нашей сборной с египтянами и, как ни странно, с урушвайцами. Билеты первой ценовой категории стоят 12 600 рублей, второй - 9 900, третьей - 6 300. Матч пройдёт на стадионе в Санкт-Петербурге.

Самые дорогие билеты - на матч Россия-Саудовская Аравия. Они стоят, соответственно, 13 200, 23 400 и 33 000 рублей. 
5 152
#ЧМ-2018
1

Комментарии (5)

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цирк

5 минут назад
смотреть на наших бездарей всех мастей даже за деньги стыдно, не говоря еще идти на свои
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Я

6 минут назад
Урушвайцы разгромят кривоногих российских футболизтов
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Интересно плучилось

8 минут назад
Урушвайцы)))
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Липецк

8 минут назад
Наши я думаю у Лаоса и гондураса выиграют ,а остальным проиграют
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^_^

10 минут назад
Не, урушвайцев должны победить))))))
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