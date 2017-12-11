Здоровье

16 минут назад

На карантин по ОРВИ закрыты 11 классов в 6 школах Липецка

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#карантин #ОРВИ #грипп
На карантин по ОРВИ закрыты 11 классов в 6 школах Липецка

В школе №16 частичный карантин только начинается.

Как рассказала GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по данным на 11 декабря, по причине отсутствия на уроках более 25% учеников на карантин по ОРВИ закрыты 11 классов в 6 школах Липецка: №1, 2, 16, 49, 66, 68.  Причём в школе №16 частичный карантин только начинается. В большинстве же классов он должен завершиться 14-15 декабря, а последний класс выйдет на занятия 18 декабря. 

Всем руководителям образовательных учреждений указано на необходимость систематического проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и ОРВИ. 

 
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#карантин #ОРВИ #грипп

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