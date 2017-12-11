Липчанин за одну ночь совершил четыре преступления

Внимание преступника было обращено на автомобили.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел обвинение в отношении жителя Липецкой области, которого уличили в серии краж. А счету липчанина оказалось четыре эпизода.



Как указано в материалах суда, преступления были совершены ночью 2 июля. Злоумышленник украл из автомобиля КАМАЗ две аккумуляторные батареи, монтировку, газовую плиту, гаечный ключ. Похищенное вор спрятал в автомобиль ВАЗ-2109. Спустя буквально полчаса липчанин из автомобиля ВАЗ-21093 похитил аккумулятор и магнитолу. Еще через 15 минут из багажника автомобиля ВАЗ-21140 была похищена спортивная сумка, внутри которой находились: три велосипедные звездочки, домкрат, ключ свечной, пассатижи, два баллонных ключа, отвертка, головка для «секретки», три свечных провода, знак аварийной остановки, ключ гаечный, компрессор, шарнир растяжки. Еще через четверть часа житель Липецкой области украл из трактора «Беларусь-82.1» аккумуляторную батарею.



В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемых деяний признал полностью, в содеянном раскаялся. Подсудимый по месту регистрации и проживания администрацией сельского поселения Васильевский сельсовет Измалковского муниципального района Липецкой области характеризуется положительно, со стороны УУП Измалковского ОП МО МВД РФ «Становлянский» характеризуется неудовлетворительно. В 2016 и 2017 годах неоднократно привлекался к административной ответственности.



Липчанина признали виновным в кражах и путем частичного сложения наказаний приговорили к 450 часам общественных работ.