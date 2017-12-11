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44 минуты назад

Спасатели достали из Москвы-реки мать и двоих детей

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#Спасение #Москва #река
Спасатели достали из Москвы-реки мать и двоих детей

Двоих малолетних детей и их мать спасли из ледяной воды Москвы‐реки на западе столицы.

Инцидент произошел в полдень 11 декабря. Вахтенный наблюдатель МГПСС поисково-спасательной станции "Фили" увидел, как двое детей прыгнули в воду с пристани Фили. За ними вслед прыгнула их мама.

"Московские спасатели Михаил Олейников и Александр Соколов по тревоге выехали на катере к месту происшествия, подняли детей (3 и 6 лет) и женщину (30 лет) с поверхности воды", — сообщила пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ.

Пострадавших доставили на станцию, оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую, - передает телеканал "360".

Отмечается, что жизни двоих детей и женщины вне опасности.
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#Спасение #Москва #река

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