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44 минуты назад
Спасатели достали из Москвы-реки мать и двоих детей
Двоих малолетних детей и их мать спасли из ледяной воды Москвы‐реки на западе столицы.
Инцидент произошел в полдень 11 декабря. Вахтенный наблюдатель МГПСС поисково-спасательной станции "Фили" увидел, как двое детей прыгнули в воду с пристани Фили. За ними вслед прыгнула их мама.
"Московские спасатели Михаил Олейников и Александр Соколов по тревоге выехали на катере к месту происшествия, подняли детей (3 и 6 лет) и женщину (30 лет) с поверхности воды", — сообщила пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ.
Пострадавших доставили на станцию, оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую, - передает телеканал "360".
Отмечается, что жизни двоих детей и женщины вне опасности.
"Московские спасатели Михаил Олейников и Александр Соколов по тревоге выехали на катере к месту происшествия, подняли детей (3 и 6 лет) и женщину (30 лет) с поверхности воды", — сообщила пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ.
Пострадавших доставили на станцию, оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую, - передает телеканал "360".
Отмечается, что жизни двоих детей и женщины вне опасности.