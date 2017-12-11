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46 минут назад

В Липецке почтили память погибших в чеченской войне

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#паять #митинг
В Липецке почтили память погибших в чеченской войне

Сегодня у монумента «Скорбящие матери» собрались липчанки, чьи дети погибли, проходя службу на Северном Кавказе.

- К сожалению, в календаре пока нет официального дня памяти погибших в тех сражениях. У нас есть лишь дата 11 декабря. В этот день в далеком 1994 началась первая чеченская кампания, - рассказывает председатель городской общественной организации «Комитет солдатских матерей» Надежда Глущенко. Два года назад на подобной встрече нас было всего пятеро, в 2016-ом - 11. И вот перед вами несколько десятков человек, включая представителей руководства города. Мы благодарны администрации и лично главе Липецка Сергею Иванову, за то, что он поддерживает большинство наших начинаний.

Здесь у каждой своя история человеческого подвига и нечеловеческих страданий. Вот грустная улыбка Нины Добриной – мамы такого же улыбчивого парня, гордости своей школы, которому не суждено было вернуться со службы, на которую он так стремился. Печальный взгляд Валентины Усачевой, чей сын в 95-ом попал в окружение и был убит. Могилу, где покоились останки липчанина, бандиты сравняли с землей. Мать опознала сына лишь по военному билету и трем «полароидным» фотографиям, обнаруженным в захоронении. Сама Надежда Глущенко, побывавшая в Чечне 9 раз, стараниями которой несколько ребят возвращены из плена.

Отдать дань уважения погибшим и еще раз сказать спасибо женщинам, которые вырастили настоящих патриотов, способных искренне любить свое Отечество пришли учащиеся кадетских классов, представители союза десантников города Задонск и заместитель главы Липецка Евгений Павлов.

- Мы с вами часто встречаемся, но при каждой встрече, я не устану говорить вам спасибо. Как заместитель главы администрации города благодарю вас за то, что воспитали ребят, которыми гордится вся наша страна. Как педагог по образованию - за пример, поданный вашими детьми, на котором можно воспитывать не одно поколение липчан. И, наконец, как сын и отец, я говорю вам, милые мамы, спасибо за то, что после столь тяжелой утраты вы не только нашли в себе силы жить, но и помогаете тем, кто рядом, - сказал заместитель главы Липецка Евгений Павлов.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к стене с именами павших воинов, сообщают в администрации Липецка.


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#паять #митинг

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