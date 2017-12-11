В России

49 минут назад

В России простились с артистом Броневым

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#Броневой #прощание
В России простились с артистом Броневым

Прощание с народным артистом СССР Леонидом Броневым прошло в театре "Ленком" в Москве в понедельник, отдать дань памяти и уважения актеру пришли сотни людей. Народный артист СССР Леонид Броневой скончался в субботу на 89-м году жизни.

В Москве завершилась церемония прощания с актером театра и кино Леонидом Броневым.

Проводить Броневого в последний путь пришли более 300 человек, в том числе актер Олег Меньшиков, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин. В театре "Ленком" звучала мелодия из кинофильма "Семнадцать мгновений весны", в котором актер сыграл роль Мюллера.

Броневого проводили под аплодисменты, - передает ТАСС.

Легендарный актер будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Леонид Броневой скончался после тяжелой болезни в субботу, 9 декабря. За плечами актера - десятки интересных и ярких ролей в кино и театре, в том числе фильмах "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".
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#Броневой #прощание

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