В России простились с артистом Броневым

Прощание с народным артистом СССР Леонидом Броневым прошло в театре "Ленком" в Москве в понедельник, отдать дань памяти и уважения актеру пришли сотни людей. Народный артист СССР Леонид Броневой скончался в субботу на 89-м году жизни.





Проводить Броневого в последний путь пришли более 300 человек, в том числе актер Олег Меньшиков, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин. В театре "Ленком" звучала мелодия из кинофильма "Семнадцать мгновений весны", в котором актер сыграл роль Мюллера.



Броневого проводили под аплодисменты, - передает



Легендарный актер будет похоронен на Новодевичьем кладбище.



Леонид Броневой скончался после тяжелой болезни в субботу, 9 декабря. За плечами актера - десятки интересных и ярких ролей в кино и театре, в том числе фильмах "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви". В Москве завершилась церемония прощания с актером театра и кино Леонидом Броневым.Проводить Броневого в последний путь пришли более 300 человек, в том числе актер Олег Меньшиков, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин. В театре "Ленком" звучала мелодия из кинофильма "Семнадцать мгновений весны", в котором актер сыграл роль Мюллера.Броневого проводили под аплодисменты, - передает ТАСС Легендарный актер будет похоронен на Новодевичьем кладбище.Леонид Броневой скончался после тяжелой болезни в субботу, 9 декабря. За плечами актера - десятки интересных и ярких ролей в кино и театре, в том числе фильмах "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".