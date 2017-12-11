В России

53 минуты назад

Российские спортсмены согласились выступать под нейтральным флагом

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#Россия #спорт #Олимпиада #ОИ-2018 #допинг
Российские спортсмены согласились выступать под нейтральным флагом

По словам главы комиссии Софьи Великой, спортсмены, которые собираются соревноваться в Пхенчхане под нейтральным флагом, все равно будут представлять на Играх Россию и прекрасно это понимают.

Большинство спортсменов РФ выразили желание участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, несмотря на статус - под олимпийским флагом, - сообщила глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая.

"Переговорили со всеми спортсменами из всех зимних видов спорта. Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала. Прошу отнестись российскую общественность с уважением и пониманием к решению", - сказала Великая журналистам после заседания комиссии в понедельник.

Ранее МОК отстранил ОКР от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане, российские спортсмены, которые будут допущены к соревнованиям, смогут выступить на Играх под нейтральным флагом.

Великая также сообщила, что комиссия спортсменов ОКР намерена обратиться к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху и исполкому МОК с просьбой пересмотреть решение о допуске россиян к участию в Олимпиаде-2018 года без российского флага и гимна, - передает "Интерфакс".

"В обращении к Баху и МОК о пожизненной дисквалификации наших спортсменов мы просим пересмотреть решения комиссии Освальда, так как некоторые спортсмены уже были наказаны и отбыли дисквалификации и имеют возможность участвовать в ОИ по всем правилам регламента МОК. У спортсменов из других стран такая возможность есть", - добавила она.

"Мы просим МОК быть беспристрастными при допуске к Олимпиаде. Мы не хотим, чтобы сложилась ситуация, когда на Игры пригласят только пятые и шестые номера сборной, а лидеров нет", - отметила она.
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#Россия #спорт #Олимпиада #ОИ-2018 #допинг

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