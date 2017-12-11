В Липецкой области тепло и сыро

В ближайшие трое суток в Липецкой области сохранится неустойчивый характер погоды.

При прохождении атмосферных фронтов атлантического циклона временами пройдут осадки разной интенсивности в виде мокрого снега и дождя, ночью местами гололед, на дорогах местами гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-3 градусов тепла, что на 6-9 градусов выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью временами осадки, местами небольшие — в виде дождя и мокрого снега, возможен гололед, туман, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, днем также небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный, 6-11 м/сек., ночью местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 0 до 5 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные, днем небольшие смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от +1 до +3.



Самым теплым 12 декабря в Липецке был в 1979 году, когда температурный максимум достиг +7, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1959 году — 26 градусов мороза.