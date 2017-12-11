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Владимир Путин выступил перед военными в Сирии
Президент России Владимир Путин прилетел в Сирию и выступил перед военнослужащими на базе Хмеймим. Главу государства встретили сирийский лидер Башар Асад и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", - заявил Путин, выступая перед военнослужащими авиабазы в понедельник.
По его словам, решение о возвращении в Россию коснется значительной части военной группировки.
"За два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мной принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию", - заявил Путин.
Он отметил, что в Сирии созданы условия для политического разрешения кризиса: "В свои дома возвращаются беженцы. Созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН".
Президент РФ выразил благодарность военнослужащим РФ, выполнявшим боевые задачи в Сирии. "Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, жёнам, детям, друзьям. Родина ждёт вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу", - сказал Путин.
Российский лидер заявил, что по террористам в Сирии будет нанесен беспрецедентный удар, если они вновь поднимут голову.
"Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели", - сказал он, выступая перед военнослужащими. - Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь в Сирии, и у нас в России".
По словам Путина, жертвы не заставят отступить от борьбы с терроризмом. "Это не заставит нас сложить руки и отступить, это вообще не в характере нашего народа. Напротив, эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является международный терроризм, под какой бы личиной он ни прятался", - отметил президент РФ.
Он также обратил внимание на то, что военнослужащие России, помогая сохранять государственность сирийскому народу, нанесли сокрушительный удар тем, кто угрожал Российской Федерации, - передает "Интерфакс".
"Свой основной экзамен на верность отчизне воин сдает именно в условиях боевых действий, сопряженных с огромным риском для жизни и здоровья. Здесь, в Сирии, вдали от родных рубежей, вы выполняете именно эту задачу - защищаете нашу страну", - сказал Путин, выступая перед военнослужащими в Сирии.
Он добавил: "Помогая народу Сирии сохранять свою государственность, отбивать атаки террористов, вы наносите и нанесли сокрушительный удар, поражение тем, кто напрямую, нагло и открыто угрожал нашей стране".
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин прибыл в понедельник на российскую базу Хмеймим в Сирии. На авиабазе главу государства встречали президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской военной группировки Сергей Суровикин.
6 декабря Генштаб РФ объявил, что Сирия полностью освобождена от террористов, все бандформирования запрещенной в России ИГИЛ уничтожены. Об этом было доложено Владимиру Путину.
Россия осенью 2015 года ответила на обращение сирийских властей, ведущих борьбу с терроризмом, и направила в эту страну свои ВКС.