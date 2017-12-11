Общество

сегодня, 14:20

Парикмахерскую наказали за дефицит инструментов

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#Роспотребнадзор #парикмахерская
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Парикмахерскую наказали за дефицит инструментов

У мастера был один набор инструментов, а положено - не менее трёх.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в ходе проверки одной из парикмахерских было установлено, что там ослаблен контроль за организацией санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима: мастер-парикмахер имел один набор типовых инструментов для обслуживания клиентов. При этом в соответствии с п. 9.21 СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги» для парикмахерских залов должен быть определен минимальный набор типовых инструментов, либо сменных одноразовых элементов инструмента для обслуживания одного клиента; на одно рабочее место следует иметь не менее трех таких наборов.

Был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ, по результатам рассмотрения дела индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.

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#Роспотребнадзор #парикмахерская
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Комментарии (2)

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Марта Ивановна

39 минут назад
Роспотребнадзор, как всегда, работает по понятиям!!!
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Роспотребнадзор

сегодня, 14:35
Ни в одной парикмахерской не соблюдаются элементарные санитарные нормы поэтому приходится ходить с хвостом
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