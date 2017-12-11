Культура

52 минуты назад

За неделю в Липецкой области откроют два дома культуры

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#Дом культуры #село
За неделю в Липецкой области откроют два дома культуры

Всего за 4 года планируют построить 35 малых сельских Домов культуры

На этой неделе в Липецкой облатси откроют два Дома культуры. Завтра, 12 декабря состоится торжественное открытие Дома культуры в селе Воробьевка Хлевенского района, а 15 декабря состоится открытие Дома культуры в селе Боевка Долгоруковского района. 

В Липецкой области реализуется программа по строительству сельских Домов культуры. В бюджете региона на этот год на было предусмотрено 170 миллионов рублей на строительство первых 10 Домов культуры, в 2018 и 2019 годах программа будет продолжена.

Всего за 4 года планируют построить 35 малых сельских Домов культуры (на 100-200 мест), первые 10 откроют свои двери уже до Нового года. 

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#Дом культуры #село

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