За неделю в Липецкой области откроют два дома культуры

Всего за 4 года планируют построить 35 малых сельских Домов культуры

На этой неделе в Липецкой облатси откроют два Дома культуры. Завтра, 12 декабря состоится торжественное открытие Дома культуры в селе Воробьевка Хлевенского района, а 15 декабря состоится открытие Дома культуры в селе Боевка Долгоруковского района.

В Липецкой области реализуется программа по строительству сельских Домов культуры. В бюджете региона на этот год на было предусмотрено 170 миллионов рублей на строительство первых 10 Домов культуры, в 2018 и 2019 годах программа будет продолжена.

Всего за 4 года планируют построить 35 малых сельских Домов культуры (на 100-200 мест), первые 10 откроют свои двери уже до Нового года.