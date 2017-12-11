Больше трети живых ёлок к Новому году уже заготовили

В лесхозах Липецкой области уже срубили к празднику 11375 сосен.

Как рассказал GOROD48 начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах управления лесного хозяйства Липецкой области Владимир Свинцов, на сегодняшний день в Липецкой области уже заготовлено 11375 сосен - то есть больше трети от плана. Напомним, всего к Новому году в Липецкой области заготовят около 30 тысяч штук сосен. Рубка уже идёт во всех 10 лесхозах региона. В этом году рубят деревья на специальных плантациях, которые посадили в 2007-2011 годах. Пока срубленные сосны хранятся на складах лесхозов - к реализации приступят ближе к 20 декабря.



Живое дерево к Новому году в Липецкой области в этом году обойдётся, в среднем, в 293 рубля. Но это - если покупать его непосредственно у лесхоза.



С начала месяца в Липецкой области поймали одного ёлочного браконьера. Штраф за одну срубленную сосну сегодня составляет 3000 рублей плюс 3014 рублей придётся компенсировать в качестве ущерба, нанесённого природе.





