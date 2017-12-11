Происшествия

16 минут назад

Сотрудник колонии принес заключенным телефоны в хлебе

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#взятка #суд #штраф
Сотрудник колонии принес заключенным телефоны в хлебе

Передача сорвалась на досмотре.

Мировой судья СУ №26 Октябрьского района Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности колонии №5 в попытке мелкого взяточничества с использованием служебного положения. После вскрытия факта преступления мужчину уволили, теперь он трудится грузчиком на карьере.

Как указано в документах суда, мужчина за скромное вознаграждение в 3 000 рублей согласился передать заключенным пару сотовых телефонов и зарядные устройства к ним. Получив аппараты, липчанин отправился на работу. Передать запрещенные к использованию предметы он решил виртуозно. Два телефона и зарядки он закамуфлировал в хлеб. Но спецоперация сорвалась: обман раскрыли при досмотре.

Мужчина свою вину признал, написал прокурору района и начальнику колонии письма с извинениями. Подсудимый и его защитник просили освободить взяточника от уголовного преследования. Возражений у участников процесса не нашлось.

Суд удовлетворил ходатайство и прекратил уголовное дело. Мужчина наказан штрафом в 6 000 рублей.
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#взятка #суд #штраф

Комментарии (1)

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злой обыватель

6 минут назад
Шелупонь по мелочи деньги делает, крупная Едрисня у власти с размахом миллиарды через зоны проворачивает.
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