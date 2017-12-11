Сотрудник колонии принес заключенным телефоны в хлебе

Передача сорвалась на досмотре.

Мировой судья СУ №26 Октябрьского района Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности колонии №5 в попытке мелкого взяточничества с использованием служебного положения. После вскрытия факта преступления мужчину уволили, теперь он трудится грузчиком на карьере.



Как указано в документах суда, мужчина за скромное вознаграждение в 3 000 рублей согласился передать заключенным пару сотовых телефонов и зарядные устройства к ним. Получив аппараты, липчанин отправился на работу. Передать запрещенные к использованию предметы он решил виртуозно. Два телефона и зарядки он закамуфлировал в хлеб. Но спецоперация сорвалась: обман раскрыли при досмотре.



Мужчина свою вину признал, написал прокурору района и начальнику колонии письма с извинениями. Подсудимый и его защитник просили освободить взяточника от уголовного преследования. Возражений у участников процесса не нашлось.



Суд удовлетворил ходатайство и прекратил уголовное дело. Мужчина наказан штрафом в 6 000 рублей.