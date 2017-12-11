РЖД пустили все российские поезда в обход Украины

Все поезда южного направления РЖД переведены в обход территории Украины.

Российские железные дороги (РЖД) с 11 декабря 2017 года полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины, - сообщает РИА-Новости.



Переходной период длился сутки, с понедельника поезда начали курсировать исключительно по российской территории.



"Все поезда южного направления РЖД переведены в обход территории Украины", - заявил министр транспорта Максим Соколов.



По новому участку дороги, который проложили российские железнодорожники, посмотреть маршрут движения, остановки того или иного поезда можно с 10 декабря на сайте РЖД, уточнив номер поезда. Именно с 10 декабря начало действовать расписание поездов на 2017/2018 год, отметили в компании. Внесено более 100 изменений в расписание, в том числе более 15 корректировок связаны с Южным направлением.



Купить билеты на поезд можно теперь за 90 суток до его отправления

В РЖД обратили внимание, что на поезда международного сообщения пока порядок продаж не меняется, там останется возможность выбрать себе билет за 60 суток до отправления поезда, то есть за два месяца.



С начала действия нового расписания движения поездов изменяется и порядок продажи билетов. На маршруты внутри России их теперь продают за 90 суток, а не 60 суток, как сейчас. Получается, что с 10 декабря можно будет купить билет на поезд за три месяца до его отправления. В компании отметили, что не отказываются и от планов ввести продажу за 120 суток (четыре месяца).



Двухпутную электрифицированную железнодорожную линию в обход Украины начали строить в 2014 году. Общая стоимость проекта составила около 55 миллиардов рублей. В начале августа 2017 года строительно-монтажные работы на этом участке были завершены, началась тестовая эксплуатация отдельных участков новой ветки. В ноябре по обходу пошли пассажирские составы.



Магистраль Журавка — Миллерово длиной 137 километров проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Там построено семь новых железнодорожных станций. По плану, максимальная скорость движения пассажирских поездов — 140 километров в час, грузовых — 90 километров в час. Линия станет частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем.



Федеральная пассажирская компания (ФПК), дочерняя компания РЖД, так же дала разъяснение о правилах проезда пассажиров на нижней полке. В ряде СМИ прошла информация о том, что РЖД запретила пассажирам верхних полок сидеть на нижних. В ФПК опровергли это. В Правилах перевозок есть строка о том, что "пассажир во время поездки обязан занимать место, указанное в билете". Такой порядок не является новшеством, а действует на протяжении многих лет, сделали акцент в ФПК. Получается, что проезд третьих лиц на оплаченном пассажиром месте не допускается. Однако в споре за право сидеть на нижней полке должно победить уважение к соседу по купе, считают в компании.



Чтобы проезд в поездах дальнего следования был комфортным для всех, ФПК просит пассажиров быть внимательнее и добрее друг к другу. И стоит сто раз подумать, прежде чем отказывать соседу по купе в возможности посидеть на вашей нижней полке.



Но если пассажир верхней полки по объективным причинам не может разместить свой багаж в верхнем багажном отделении, покормить ребенка или сам принять пищу, он может попросить проводника и временно разместить его на свободных нижних полках, которые имеются в вагоне. Однако их также придется освободить в момент посадки пассажиров с билетами на данные места.