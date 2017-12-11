В Липецке покажут «Бумажный Новый год»

В Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства в рамках проекта «Многоликая бумага» состоится открытие выставки под названием «Бумажный Новый год».

Проект предоставит липчанам уникальную возможность попасть в атмосферу волшебного, исключительно бумажного Нового года! В течение работы проекта и выставки посетители смогут иначе взглянуть на этот привычный, казалось бы, и простой материал. В стенах Липецкого музея бумага оживет и превратиться в волшебный мир, который подарит посетителям незабываемое новогоднее настроение, перенесет их в чудесную бумажную сказку, где будет бумажная елка, бумажный замок и бумажные сказочные герои, сообщили в музее.

На выставке будут представлены бумажные экспонаты музея, а также творческие работы студентов и преподавателей из Липецкого и Елецкого университетов (Кафедры дизайна) в виде бумажного новогоднего интерьера, украшений, маскарадных костюмов и бумажных аксессуаров к ним. Работы выполнены в таких техниках как коллаж, аппликация, объемная скульптура, оригами, резьба по бумаге и другие. Всего на выставке липчане увидят более 50 бумажных арт-объектов.

В рамках открытия выставки и презентации проекта состоится показ «Бумажной сказки», которая затем войдет в экскурсионную программу. На протяжении работы выставки будут проводиться интереснейшие творческие мастерские по работе с бумагой и даже по изготовлению авторской бумаги собственными руками.

А в день открытия выставки педагог по костюму школы – студии МХАТ Эмилия Герц проведет для посетителей уникальный мастер-класс по созданию бумажного костюма.

Все посетители мероприятия и последующих экскурсий получат новогоднее бумажное пожелание в подарок для поддержания новогоднего настроения на весь период праздников. Открытие выставки 15 декабря, и продлится она до 28 января.