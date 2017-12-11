В Липецке выставили произведения 14 авторов из Москвы, Санкт-Петербурга и Пензы

А 13 декабря откроется итоговая выставка XIV областного конкурса-фестиваля имени Виктора Сорокина.

В Липецком областном художественном музее открылась выставка "Форма в пространстве". Экспозиция разместилась в отделе скульптуры на базе мастерской народного художника России Юрия Гришко.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и искусства Липецкой области, выставка демонстрирует художественное мастерство, владение формой, чувство её соразмерности пространству, разнообразие используемого материала (бронза, сварная медь, дерево, керамика, полимеры, гипс) и свободу в его обработке, - то есть все богатые выразительные возможности скульптуры в создании интересных и впечатляющих пластических образов.

Экспозицию составляют 37 произведений 14 авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Липецка, созданных с начала 1970-х по 2005 годы - портреты, скульптурные композиции, детские образы, анималистика, проекты памятников. В пространстве мастерской народного художника России, академика Российской академии художеств Юрия Дмитриевича Гришко зрителей ждет знакомство с инструментами и материалами скульптора.

Выставка продлится до 1 марта.

А 13 декабря в Липецком областном выставочном зале состоится торжественная церемония открытия итоговой выставки XIV областного конкурса-фестиваля художественного творчества детей и юношества имени народного художника России В.С. Сорокина. Основная тематика 2017 года - «Наша живая планета».На итоговую выставку отобраны 224 живописные и графические работы и 43 скульптурные работы. В число лауреатов и победителей, которые будут награждены дипломами, вошли 54 юных художника и скульптора в возрасте от 5 до 17 лет. Педагоги, подготовившие победителей, будут отмечены благодарственными письмами. Для участников изготовлены каталоги лучших работ.С 2003 года в регионе проходит конкурс-фестиваль имени народного художника России Виктора Семеновича Сорокина, который большую часть своей жизни работал на Липецкой земле. Фестиваль способствует увековечиванию памяти художника, пропаганде его творческого наследия, сохранению и продолжению лучших традиций его школы. Участие в конкурсе - важный этап творческого пути юных художников, который дает возможность проявить себя, помогает в творческом развитии, приносит удовлетворение и радость соприкосновения с великой силой художественного искусства. Участие в конкурсе - одна из ступенек восхождения к высотам профессионального художественного творчества.

25 декабря исполняется 105 лет со дня рождения В.С. Сорокина. В этот день состоятся мероприятия, посвященные Дню художника, откроются две выставки, посвященные Сорокину - в Доме Мастера, носящем его имя, и областном художественном музее.