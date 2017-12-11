сегодня, 11:40
Зарплаты у бюджетников в будущем году вырастут на 4%
Правительство России распорядилось увеличить с 1 января 2018 года зарплату работников федеральных учреждений на 4%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Эта мера коснется служащих казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников госорганов. Кроме того, прибавку к зарплате получат гражданские служащие воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
На прошлой неделе министр труда и социальной защиты Максим Топилин напомнил региональным властям об указе по повышению зарплаты бюджетникам, - передает РИА-Новости.
Кроме того, в конце ноября правительство выделило более 200 миллионов рублей на повышение зарплат работников учреждений культуры и 3,6 миллиарда рублей — работникам образования и науки.
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