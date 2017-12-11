В Липецке отметят столетие дважды Героя Советского Союза Михаила Степанищева

Мероприятия пройдут в Липецке и в Задонском районе

12-13 декабря 2017 года состоятся памятные мероприятия, посвященные столетию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Михаила Тихоновича Степанищева. В мероприятии примут участие родственники М.Т. Степанищева. По программе 12 декабря 2017 года в 11:00 состоится начало торжественных мероприятий в школе №14 Липецка. В 14:00 в военно-историческом школьном музее имени М.К. Щербак состоится встреча с родственниками М.Т. Степанищева, сообщили в управлении внутренней политики Липецкой области.

В 11:00 13 декабря 2017 года в селе Хмелинец Задонского района состоится митинг и возложение цветов к бюсту дважды Героя Советского Союза Михаила Тихоновича Степанищева.

Михаил Тихонович Степанищев родился 12 декабря 1917 года в деревне Первое Колесово (ныне Задонского района Липецкой области). Звание Героя Советского Союза присвоено Степанищеву за 127 успешных боевых вылетов, образцовое выполнение боевых заданий командования по уничтожению живой силы и техники врага под Сталинградом, при освобождении Донбасса, Северного Кавказа и Крыма и проявленные при этом отвагу и мужество. Особенно отличился Степанищев, командуя группой штурмовиков, при уничтожении живой силы и артиллерии противника в районе Кёнигсберга. За героизм и самоотверженность, проявленные в этих боях, Степанищев награждён второй медалью «Золотая Звезда». Всего за годы войны Степанищев совершил 234 боевых вылета, и был награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного знамени, орденами Богдана Хмельницкого 3-й степени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, медалями. Погиб М.Т. Степанищев 8 сентября 1946 года. Похоронен в городе Барановичи Брестской области (республика Беларусь).

Бронзовый бюст Михаила Тихоновича установлен в селе Хмелинец Задонского района Липецкой области. Его именем названы улицы в городах Липецк и Задонск Липецкой области.