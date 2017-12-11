Около 5 тысяч семей Липецкой области построили дома с помощью материнского капитала

За все время действия программы, а это более 10 лет, средства материнского (семейного) капитала на строительство или реконструкцию своего дома направили 4975 семей Липецкой области на общую сумму более 1 млрд. рублей.

Распорядиться средствами маткапитала на улучшение жилищных условий на данное направление можно с привлечением строительной организации либо собственными силами, также есть возможность компенсировать затраты за уже построенный или реконструированный дом. По статистике большинство семей нашего региона предпочитают возводить дома собственными силами, без привлечения строительных организаций, сообщили в липецком отделении ПФР.

Распорядиться средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку, рождение которого дало право на материнский капитал, исполнится три года. Исключение – уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, в том числе и на строительство или реконструкцию жилья. В этом случае воспользоваться сертификатом на МСК можно не дожидаясь трехлетия ребенка.

Для направления средств материнского семейного капитала на строительство или реконструкцию жилья необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно несколькими способами: прийти с документами в клиентскую службу ПФР по месту жительства, в центр «Мои документы» либо через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или Портал госуслуг. В Липецкой области дистанционно – через интернет - в Пенсионный фонд обратились с заявлением о получении сертификата на МСК либо распоряжении его средствами 1922 семьи.

Всего же за время действия программы материнского (семейного) капитала в нашем регионе владельцами сертификатов стали 60468 семей. Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей.