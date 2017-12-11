Бизнес

8 минут назад

Передать показания и оплатить электричество всего за минуту можно в Личном кабинете клиента

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Передать показания и оплатить электричество всего за минуту можно в Личном кабинете клиента

Платежи зачисляются без комиссии

Личный кабинет клиента – быстрый и удобный способ передать показания и пополнить лицевой счёт. Онлайн-сервис lkk.lesk.ru разработала Липецкая энергосбытовая компания, которая и поставляет электроэнергию жителям Липецкой области. А это значит, что пользователи Личного кабинета пополняют свои счета и информируют энергетиков о данных своих приборов учёта без посредников. Пользователи могут зайти в «историю платежей» или «историю показаний» и убедиться, что квитанция оплачена, а показания приняты. Личный кабинет сохраняет информацию о переданных показаниях, суммах платежей и датах внесения денег на счёт, поэтому волноваться из-за потерянной квитанции или чека больше не нужно. Кроме того, онлайн-сервис контролирует сроки поверки счётчика, и напоминает, когда они истекают.

Пользоваться Личным кабинетом можно в любое время, сервис доступен 24 часа. А если скачать на смартфон бесплатное мобильное приложение Личного кабинета, то пополнять счёт можно в любом удобном месте с телефона. Мобильное приложение разработано для операционных систем iOS, Аndroid, Windows. Скачать его можно на сайте компании lesk.ru или в специализированных магазинах мобильных приложений.

- Личный кабинет клиента помогает экономить не только время, но и семейный бюджет. Платежи принимаются без комиссии, а отсутствие посредников гарантирует своевременное пополнение счёта. Это защищает потребителей электроэнергии от накопления долгов, которые становятся причиной штрафов, ареста имущества и банковских счетов, и прочих неприятностей, таких как отключение электроэнергии, - рассказала о преимуществах онлайн-сервиса Ольга Рукина, заместитель генерального директора по продажам ЛЭСК.

На сегодняшний день у пользователей Личного кабинета клиента появились новые возможности. Если у потребителей электроэнергии есть задолженность, теперь с помощью онлайн-сервиса они могут узнавать не только сумму долга, но и размер пени, начисленной за просрочку платежей, а также знакомиться с информацией, каким образом она рассчитана. В Личном кабинете также можно уточнить информацию о размере судебных расходов и госпошлины, если задолженность была взыскана через суд, и дополнительные расходы были включены в счёт за электричество.

Личным кабинетом клиента и мобильным приложением уже пользуются 124 000 жителей региона или каждый 5 клиент Липецкой энергосбытовой компании. Персональные данные клиентов надёжно защищены. Стать пользователем онлайн-сервиса lkk.lesk.ru легко, достаточно ввести в поле «логин» семизначный номер клиента, который указан в квитанции, и сообщить номер телефона, на него сразу же поступит пароль для входа. Пароль является постоянным, повторная регистрация не потребуется.

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