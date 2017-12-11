Липчанин обокрал спящую на вокзале женщину

Преступление совершено в Твери.

В дежурную часть на железнодорожном вокзале города Тверь обратилась женщина и попросила принять меры к розыску ее дорожной сумки, сообщает пресс-служба ЛО МВД России на станции Тверь.



Женщина пояснила, что, находясь в зале ожидания вокзала уснула. А когда проснулась, обнаружила пропажу сумки, в которой находились личные вещи. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили внешность предполагаемого злоумышленника. Он был задержан и доставлен в дежурную часть для разбирательства. Им оказался 64-летний уроженец Липецкой области. В ходе опроса, злоумышленник сознался в содеянном и сообщил место, где спрятал похищенное имущество.



В отношении задержанного следственным отделением ЛО МВД России на станции Тверь возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется расследование.

