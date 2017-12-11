Происшествия

9 минут назад

Липчанин обокрал спящую на вокзале женщину

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#кража #вокзал
Липчанин обокрал спящую на вокзале женщину

Преступление совершено в Твери.

В дежурную часть на железнодорожном вокзале города Тверь обратилась женщина и попросила принять меры к розыску ее дорожной сумки, сообщает пресс-служба ЛО МВД России на станции Тверь.

Женщина пояснила, что, находясь в зале ожидания вокзала уснула. А когда проснулась, обнаружила пропажу сумки, в которой находились личные вещи. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили внешность предполагаемого злоумышленника. Он был задержан и доставлен в дежурную часть для разбирательства. Им оказался 64-летний уроженец Липецкой области. В ходе опроса, злоумышленник сознался в содеянном и сообщил место, где спрятал похищенное имущество.

В отношении задержанного следственным отделением ЛО МВД России на станции Тверь возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется расследование.
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#кража #вокзал

Комментарии (1)

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вах

2 минуты назад
легко отделалась.а то уроженец мог ее сонную лешить дэвствэнности
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