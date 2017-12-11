Следующую Красную книгу Липецкой области издадут в 2024 году

Но работа над ней уже идёт.

Как сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, состоялось заседание Комиссии по ведению Красной книги Липецкой области.

Красная книга Липецкой области издается 1 раз в 10 лет (предыдущее издание – 2014 год). Но работы по сбору материалов, мониторингу состояния редких видов на территории региона ведутся планомерно в течение всего периода между изданиями.

В этом году прошло экспедиционное комплексное обследование территорий Усманского, Добринского, Грязинского, Задонского, Краснинского, Становлянского муниципальных районов Липецкой области, включающее в себя изучение потенциально ценных участков в качестве мест обитания (произрастания) видов; ключевых участков - территорий максимальной концентрации видов разных таксонов, включающих типичные и эталонные для районов местообитания, а именно: территории заказников: «Колодецкий», «Первомайский», «Яманский», «Липецкий» (зоологический), «Задонский» (зоологический), «Донской», памятников природы: «Липовская гора», «Низовье р. Чичера», «Низовье р. Плющань», «Урочище Галичье», долин рек: Битюг, Семенек, Сухой Семенек, Пальна, солонцов в окрестностях п. Добринка.

В ходе заседания членами Комиссии обсуждались мероприятия для планирования на 2018 год. Особое внимание было уделено вопросу создания охранных зон особо охраняемых природных территорий (ООПТ), как специальной мере охраны объектов животного и растительного мира. Охранные зоны могут создаваться для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на такие ООПТ, как памятники природы, на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах.