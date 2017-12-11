За месяц выявлено 35 нарушений природоохранного законодательства

Наложено штрафов на общую сумму 181 тысяча рублей.

Как сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, в ноябре было проведено 116 мероприятий по надзору за соблюдением требований природоохранного законодательства, выявлено 35 нарушений, 83 % которых устранено в ходе проведения проверок. Административное наказание в виде штрафов назначено 22 виновным лицам на общую сумму 181 тысяча рублей, вынесено 13 предупреждений.

Наиболее частыми нарушениями, выявленными при проверках, являются отсутствие нормативно-разрешительной документации на природопользование, невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, отсутствие плана природоохранных мероприятий и сброс отходов на почву.

- При проверке соблюдения требований природоохранного законодательства в части охраны атмосферного воздуха в деятельности юридических лиц ООО «Кривец-птица», ООО «АРТ-Девелопмент-С» установлено отсутствие разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, нарушение условий разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, - отмечает пресс-служба управления экологии. - Должностные лица ООО «Кривец-птица», ООО «АРТ-Девелопмент-С» привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 50 тысяч рублей. В ходе проверки соблюдения требований природоохранного законодательства в части водопользования, проведенной совместно с Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой, выявлено превышение нормативов НДС при сбросе загрязняющих веществ в водный объект – реку Воронеж юридическим лицом ООО «ЛТК «Свободный Сокол». В результате юридическое лицо ООО «ЛТК «Свободный Сокол» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.

В течение ноября рассмотрено 62 обращения граждан и организаций. В ходе рассмотрения обращения граждан государственными инспекторами госнадзора управления экологии и природных ресурсов Липецкой области проведены 3 административных расследования. По результатам рассмотрения 2 гражданина привлечены к административной ответственности за пользование недрами без лицензии и самовольное занятие водного объекта. Им назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму 4 тысячи рублей.