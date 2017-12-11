Скандальный липецкий застройщик избежал банкротства

Дело прекращено.

Арбитражный суд Липецкой области вынес определение о прекращении производства по иску о банкротстве «Липецкой инвестиционно-строительной компании». Организация уладила вопросы с претензиями от фискалов.



Дело о банкротстве «ЛИСК», имеющего проблемы с дольщиками, было запущено в ноябре Федеральной налоговой службы России в лице МИФНС № 6 по Липецкой области . Поводом для обращения в Арбитражный суд с заявлением стала задолженность ООО «Липецкая инвестиционно-строительная компания» по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды в сумме 1 788 612 рублей, где - 170 117 рублей пеня. Выставленные требования строительная компания быстро приняла во внимание. К моменту рассмотрения иска в суде за организацией числился долг менее 300 000 рублей, соответственно, банкротство предприятия по законам не может быть продолжено.



Директор строительной компании Олег Бойцов ранее сообщал GOROD48, что его фирма строит три дома - на улице Ударников (район Сырского рудника), на улице Богдана Хмельницкого, на улице Белянского (микрорайон «Университетский»). Все они стали проблемными по ряду субъективных причин. Одной из них является то, что руководство «ЛИСК» своевременно не отреагировало на возникшую ситуацию на строительном рынке. Но теперь ситуацию с дольщиками намерены исправить.