Платные занятия спортом для детей из малообеспеченных семей оплачиваются из бюджета

В этом году 290 детей и подростков получили компенсации за посещение платных секций

Компенсационная выплата на возмещение затрат за оказанные областными и муниципальными физкультурно-спортивными организациями платные услуги по физической и (или) спортивной подготовке детям в возрасте от четырех до восемнадцати лет произведена c начала года на 290 человек на сумму 789,7 тыс. рублей, что составляет 86,7 % от годового финансирования. В 2016 году за аналогичный период данной компенсационной выплатой воспользовалось 132 человека на сумму 240,8 тыс. рублей, сообщили в управлении социальной защиты населения Липецкой области.

Большая часть компенсационных выплат приходится на город Липецк. С начала года 187 детей из малообеспеченных семей Липецка в возрасте от четырех до восемнадцати лет смогли посещать занятия в платных областных или муниципальных физкультурно-спортивных секциях за счет средств областного бюджета. Общая сумма предоставленных компенсационных выплат на возмещение фактически понесенных затрат по физической или спортивной подготовке детей составила (по данным на 7 декабря) 421 тысячу рублей.

Юным физкультурникам и спортсменам из малообеспеченных семей предоставлено право обучаться плаванию, в том числе оздоровительному или коррекционному, заниматься эстетической, художественной или спортивной гимнастикой, танцевальным спортом, единоборствами. Ежемесячный «потолок» предоставленных компенсационных выплат установлен в размере 1300 рублей на ребенка, а выплачиваются суммы фактически понесенных затрат, не превышающих максимальную, ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным кварталом.

Чтобы воспользоваться этим правом, один из родителей или законный представитель ребенка или детей из малоимущей семьи может обратиться в учреждение социальной защиты по месту жительства.