Общество

44 минуты назад

Липчанам нужно съехать налево

4 731
#съезд #движение #инициатива
Липчанам нужно съехать налево

Движение на перекрестке предлагают скорректировать.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Дмитрий Воронин просит интернет-активистов рассмотреть его предложение по корректировке движения на перекрестке улиц Терешковой и 8 Марта. Автор указывает, что автомобилистам нужен поворот налево.

- В связи с большим скоплением автотранспорта на перекрестке улиц Терешковой и 8 Марта (со стороны улицы Папина) предлагаю внести изменение в организацию движения транспорта, то есть разрешить поворот налево, в сторону ТРЦ «Малибу», - излагает свою идею Дмитрий Воронин.

Голосование за съезд налево будет активно вплоть до 10 января. Инициатива уже нашла отклик, если к указанному сроку поступит не менее 500 одобрений, тог ситуацию оценят в мэрии Липецка.
4 731
#съезд #движение #инициатива

Комментарии (4)

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Леха

12 минут назад
А не проще перепрограммировать сфетофор,что бы движение каждый раз было только с одного направления,но во все стороны? Сначала зелёный со стороны Малибу,потом со стороны по.Победы,потом с 8 Марта,а потом со стороны Циолковского. Тогда машины смогут двигаться в любом направлении не пересекаясь друг с другом.
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Марксист

23 минуты назад
Это уже было. Переделали. У нас развитие идет по спирали. Только спираль, сука, вниз направлена.
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Dance

26 минут назад
ник, c тех пор как его отменили много воды утекло. сейчас когда поток едет в сторону европы, встречки нет и без проблем можно разрешить проезд в сторону Малибу.
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ник

35 минут назад
Специально отменили этот поворот из-за пробок. Если нужно в ту сторону, уходите по кольцу в сторону Циолковского и все будет хорошо. Идея бредовая, надеюсь такого не будет
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