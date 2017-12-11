Общество
44 минуты назад
Липчанам нужно съехать налево
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Движение на перекрестке предлагают скорректировать.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Дмитрий Воронин просит интернет-активистов рассмотреть его предложение по корректировке движения на перекрестке улиц Терешковой и 8 Марта. Автор указывает, что автомобилистам нужен поворот налево.
- В связи с большим скоплением автотранспорта на перекрестке улиц Терешковой и 8 Марта (со стороны улицы Папина) предлагаю внести изменение в организацию движения транспорта, то есть разрешить поворот налево, в сторону ТРЦ «Малибу», - излагает свою идею Дмитрий Воронин.
Голосование за съезд налево будет активно вплоть до 10 января. Инициатива уже нашла отклик, если к указанному сроку поступит не менее 500 одобрений, тог ситуацию оценят в мэрии Липецка.
- В связи с большим скоплением автотранспорта на перекрестке улиц Терешковой и 8 Марта (со стороны улицы Папина) предлагаю внести изменение в организацию движения транспорта, то есть разрешить поворот налево, в сторону ТРЦ «Малибу», - излагает свою идею Дмитрий Воронин.
Голосование за съезд налево будет активно вплоть до 10 января. Инициатива уже нашла отклик, если к указанному сроку поступит не менее 500 одобрений, тог ситуацию оценят в мэрии Липецка.
4 731
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