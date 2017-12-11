Происшествия

51 минуту назад

Водитель сбил в Липецке школьницу и скрылся с места происшествия

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#дтп
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Водитель сбил в Липецке школьницу и скрылся с места происшествия

К счастью, девочка серьезно не пострадала.

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 15 человек.

8 декабря в Липецке в 17.35 на ул. Космонавтов 35-летний водитель автомобиля «Порше» на тротуаре допустил наезд на 58-летнюю женщину и 6-летнего мальчика, а затем столкнулся со стоящим «Фордом». В результате женщина с травмой госпитализирована, а мальчик после оказания помощи был отпущен.

В тот же день в Липецке в 7.50 на ул. Меркулова неизвестный водитель неустановленного автомобиля вне пешеходного перехода допустил наезд на 10-летнюю девочку, которая получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

9 декабря в Ельце в 12.40 на ул. Коммунаров 38-летний водитель грузового автомобиля «Хендай», по предварительным данным, нарушил дистанцию и столкнулся с ИЖ-27175-40 под управлением 55-летнего мужчины. В результате 55-летняя пассажирка второго автомобиля с травмой госпитализирована.

В тот же день в Задонске в 21.10 на ул. Советской 46-летний водитель «Ауди», по предварительным данным, нарушил очередность проезда и столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 28-летнего мужчины. В результате 25-летняя пассажирка второй иномарки с травмой была доставлена в больницу.

10 декабря в Липецке в 21.00 на ул. Водопьянова 25-летний водитель «Мазды» на регулируемом пешеходном переходе опустил наезд на 62-летнюю женщину, которая с травмами госпитализирована.

За прошедшие трое суток на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 3498 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 36,  неиспользование ремней безопасности – 245, превышение скорости – 1876, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 127, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области. 

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#дтп
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Комментарии (3)

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Отпетушителю

18 минут назад
Братан,что за дела в городе творятся? Ты что совсем не работаешь или не успеваешь?
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гость

18 минут назад
огнетушитель, клоун
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огнетушитель

21 минуту назад
школьнице выписать освобождение от физкультуры. водилу разыскать и провести профилактику прямой кишки. ведь еще Заратустра говорил: чтобы всем на дружно жить нужно гадов петушить
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