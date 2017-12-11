Происшествия

55 минут назад

Липецкие мошенники добрались до Сибири

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#мошенничество
Липецкие мошенники добрались до Сибири

Жертвами телефонных обманщиков оказался житель Иркутской области.

61-летний житель Братска разместил объявление о продаже квартиры на одном из сайтов в Интернете. Через 15 минут пенсионеру позвонил "покупатель", который предложил скрепить сделку залогом. Продавец взял банковскую карту дочери и отправился к ближайшему банкомату. Выполняя инструкцию звонившего, мужчина перевёл на телефон злоумышленника 25 тысяч рублей. 

Полицейские установили, что на связь с пожилым братчанином вышел абонент из Липецкой области, сообщает bst.bratsk.ru.

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#мошенничество

Комментарии (1)

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отпетушитель

24 минуты назад
ситуация осложняется, петушить надо обе стороны. сколько уже можно учить население не переводить задаток разного рода ноунеймам
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