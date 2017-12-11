Липецкие мошенники добрались до Сибири

Жертвами телефонных обманщиков оказался житель Иркутской области.

61-летний житель Братска разместил объявление о продаже квартиры на одном из сайтов в Интернете. Через 15 минут пенсионеру позвонил "покупатель", который предложил скрепить сделку залогом. Продавец взял банковскую карту дочери и отправился к ближайшему банкомату. Выполняя инструкцию звонившего, мужчина перевёл на телефон злоумышленника 25 тысяч рублей.

Полицейские установили, что на связь с пожилым братчанином вышел абонент из Липецкой области, сообщает bst.bratsk.ru.