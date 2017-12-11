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25-летняя липчанка попалась на уловки телефонных мошенников

4 1113
#мошенничество
25-летняя липчанка попалась на уловки телефонных мошенников

Женщина заплатила 25 000 рублей за права брата.

Накануне в Липецке зарегистрировали очередной случай телефонного мошенничества: пострадавшей оказалась 25-летняя жительница города.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, липчанке позвонили якобы из полиции и сообщили, что ее брат пойман пьяным за рулем. Звонивший предложил замять дело за деньги. Женщина перевела на указанный номер 25 000 рублей и только затем связалась с родственником, который никаких правонарушений не совершал. 
4 1113
#мошенничество

Комментарии (4)

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цирк

34 минуты назад
скорее всего это была мошенница из избирательной комиссии, ведь именно там сидят махровые бездельники-148 процентов
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57

41 минуту назад
Бес лоха жизнь плоха
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099

44 минуты назад
Или все чёкнутые у нас в Липецке молодые и старые,так легко рассаются с деньгами и даже не в состоянии связаться с близкими.
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Житель

51 минуту назад
Привлечь "пострадавшую" за попытку дать взятку.
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