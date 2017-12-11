25-летняя липчанка попалась на уловки телефонных мошенников

Женщина заплатила 25 000 рублей за права брата.

Накануне в Липецке зарегистрировали очередной случай телефонного мошенничества: пострадавшей оказалась 25-летняя жительница города.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, липчанке позвонили якобы из полиции и сообщили, что ее брат пойман пьяным за рулем. Звонивший предложил замять дело за деньги. Женщина перевела на указанный номер 25 000 рублей и только затем связалась с родственником, который никаких правонарушений не совершал.

