Административные дела будут рассматривать в электронной форме

Дела об административ­ных правонарушениях на всех этапах будут рассматривать в электронной форме. Соответствующие поправки в законодательство готовит Министерство юстиции РФ, сообщили «Извес­тиям» в ведомстве.

Предлагается, что электронные документы будут рассматривать как в судах, так и в государственных органах, уполномоченных вести такие дела.

Также Минюст намерен разработать законопроекты, которые позволят участ­никам судебных процессов об административных нарушениях давать по­казания по видеосвязи. Рассмотрения уголовных дел это не коснется.

Пакет поправок должен заработать в феврале 2019 года.

По мнению юристов, нововведе­ние облегчит работу канцелярий и архи­вов, однако у граждан долж­но остаться право на очные процессы в суде.

«Сейчас везде нужно приходить лично. Перевод всех процедур в электронный вид существенно облегчит работу канцелярий судов. Будет удобно и людям, если все необходимые документы можно будет отправить через личный кабинет. Однако всё будет зависеть от того, как государство реализует свою задумку», — заявила «Известиям» руководитель корпоративной налоговой практики адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Мария Волкова.

Ранее Минэкономразвития РФ и фонд «Сколково» разработали проект плана-графика по нормативному регулированию правительственной программы, которая предполагает развитие цифровой экономики в России.