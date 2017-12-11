Живопись и графика художников-нонконформистов из частных собраний Москвы и Липецка откроется на этой неделе

На выставке «В Липецк пришла оттепель», которая откроется в галерее "Буксир", представлены картины из собраний Михаила Алшибая, Сергея Александрова, Эрнеста Багдасаряна, Тимофея Гриднева, Марка Курцера, Александра Резникова и Игоря Сановича. Работы из этих коллекций были показаны также на московских музейных выставках, посвященных периоду «оттепели»."Во второй половине 1950-х – 1960-х г.г. в СССР монолит сталинского искусства начал таять и распадаться. Это был удивительный, хоть и короткий период свободы в несвободной стране, период так называемой «оттепели», время расцвета кино, поэзии, театра, литературы, музыки. Ярко и талантливо в эти годы проявило себя новое поколение художников-шестидесятников, противоставлявших себя официальному искусству. Их объединила страсть к свободному творчеству, жажда индивидуального поиска новых методов и художественного эксперимента.

В 2017 году ведущие московские музеи объединились для проведения совместного фестиваля «Оттепель: лицом к будущему», посвященного тем значительным изменениям, которые происходили в обществе и культуре в первые послевоенные десятилетия. В Третьяковской галерее прошла выставка «Оттепель», экспозиция «Московская оттепель» разместилась в Музее Москвы, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С.Пушкина представил проект «Лицом к будущему. Искусство Европы 1945–1968».Ко всем трем проектам привлекались коллекционеры, чья роль в сохранении и популяризации отечественного искусства растет с каждым годом", говорится в пресс-релизе организаторов выставки.

В экспозицию входит более тридцати образцовых произведений ведущих художников эпохи «второго русского авангарда» – москвичей Дмитрия Краснопевцева, Эдуарда Штейнберга, Дмитрия Плавинского, ленинградцев Евгения Рухина и Евгения Михнова-Войтенко. На выставке можно увидеть «Натюрморт» периода «белого на белом» Владимира Вейсберга, «Цветы» Владимира Яковлева, ранний акварельный «Автопортрет» Анатолия Зверева - «гениального Зверя», одной из самых ярких фигур советского нонконформизма. Кинетическое направление представлено работами художников группы «Движение» - Льва Нусберга, Франциско Инфанте, Риммы Заневской; концептуальное – произведениями его основателей и лидеров - Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Эдуарда Гороховского.Достаточно полно показано искусство «первопроходцев» неофициального искусства - знаменитой «Лианозовской группы». Здесь работы Евгения, Льва и Валентины Кропивницких, Ольги Потаповой, Лидии Мастерковой, Владимира Немухина, в центре экспозиции знаковое полотно «Ура!» лидера группы - Оскара Рабина.