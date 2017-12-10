Общество

6 минут назад

Липчане просят изменить востребованный автобусный маршрут

29
#транспорт #инициатива #автобус
Липчане просят изменить востребованный автобусный маршрут

Транспортные инициативы привычно популярны.

Предложения липчан по коррективам в работе городского транспорта — самые частые гости среди инициатив регионального краундсорсингового ресурса «Портал неравнодушных». На этот раз пассажиры высказали свои претензии по работе двух маршрутов.

- Предлагаю пустить автобус маршрута №321 через улицу 50 лет НЛМК (манеж), поскольку студентам машиностроительного колледжа с Новолипецка и других районов невозможно добраться напрямую до своего учебного заведения, только с пересадками, - сетует Владимир Улитин.

- Предлагаю пусть ещё один дополнительный автобус маршрута 102 в 6.00-6.30. Одного автобуса не хватает для всех. Люди устраивают давку, многие не могут влезть в забитый людьми автобус, опаздывают на работу, - делится наблюдениями Николай Королёв.

Голосования за предложения будут открыты до 10 января. Коррективы в работе транспорта учтут, если инициативы наберет минимум по 500 голосов.

Тем временем завершилось голосование по четырем транспортным инициативам, касающимся автобусного сообщения в Липецке. Идеи пустить транспорт по Ниженке и изменить график движения автобуса №39 отклика не нашли. Наоборот, массу одобрений снискали предложения пустить автобус №325 на «Елецкий» и связать новым маршрутом строящиеся на Юго-Западе микрорайоны. Вердикт по идеям - за мэрией Липецка.
29
#транспорт #инициатива #автобус

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Езда по-липецки: три нарушения в минуту
#нарушение ПДД
4
Езда по-липецки: три нарушения в минуту

сегодня, 19:09

Общество
Смешные кадры, от которых веет грустью (ФОТО)
#Нелепости #несуразности
7
Смешные кадры, от которых веет грустью (ФОТО)

сегодня, 16:54

Общество
В Липецкой области пропал пенсионер
#поиск людей
5
В Липецкой области пропал пенсионер

сегодня, 15:48

Общество
Липецкая область одна из самых счастливых
#рейтинг
36
Липецкая область одна из самых счастливых

сегодня, 15:39

Общество
МЧС предупреждает о возможном усилении ветра до штормового уровня
#штормовое предупреждение
2
МЧС предупреждает о возможном усилении ветра до штормового уровня

сегодня, 12:49

Общество
В понедельник десятки липецких улиц останутся без воды
#отключение воды
7
В понедельник десятки липецких улиц останутся без воды

сегодня, 11:52

Общество