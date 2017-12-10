Общество
6 минут назад
Липчане просят изменить востребованный автобусный маршрут
Транспортные инициативы привычно популярны.
Предложения липчан по коррективам в работе городского транспорта — самые частые гости среди инициатив регионального краундсорсингового ресурса «Портал неравнодушных». На этот раз пассажиры высказали свои претензии по работе двух маршрутов.
- Предлагаю пустить автобус маршрута №321 через улицу 50 лет НЛМК (манеж), поскольку студентам машиностроительного колледжа с Новолипецка и других районов невозможно добраться напрямую до своего учебного заведения, только с пересадками, - сетует Владимир Улитин.
- Предлагаю пусть ещё один дополнительный автобус маршрута 102 в 6.00-6.30. Одного автобуса не хватает для всех. Люди устраивают давку, многие не могут влезть в забитый людьми автобус, опаздывают на работу, - делится наблюдениями Николай Королёв.
Голосования за предложения будут открыты до 10 января. Коррективы в работе транспорта учтут, если инициативы наберет минимум по 500 голосов.
Тем временем завершилось голосование по четырем транспортным инициативам, касающимся автобусного сообщения в Липецке. Идеи пустить транспорт по Ниженке и изменить график движения автобуса №39 отклика не нашли. Наоборот, массу одобрений снискали предложения пустить автобус №325 на «Елецкий» и связать новым маршрутом строящиеся на Юго-Западе микрорайоны. Вердикт по идеям - за мэрией Липецка.
- Предлагаю пустить автобус маршрута №321 через улицу 50 лет НЛМК (манеж), поскольку студентам машиностроительного колледжа с Новолипецка и других районов невозможно добраться напрямую до своего учебного заведения, только с пересадками, - сетует Владимир Улитин.
- Предлагаю пусть ещё один дополнительный автобус маршрута 102 в 6.00-6.30. Одного автобуса не хватает для всех. Люди устраивают давку, многие не могут влезть в забитый людьми автобус, опаздывают на работу, - делится наблюдениями Николай Королёв.
Голосования за предложения будут открыты до 10 января. Коррективы в работе транспорта учтут, если инициативы наберет минимум по 500 голосов.
Тем временем завершилось голосование по четырем транспортным инициативам, касающимся автобусного сообщения в Липецке. Идеи пустить транспорт по Ниженке и изменить график движения автобуса №39 отклика не нашли. Наоборот, массу одобрений снискали предложения пустить автобус №325 на «Елецкий» и связать новым маршрутом строящиеся на Юго-Западе микрорайоны. Вердикт по идеям - за мэрией Липецка.