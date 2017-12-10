Липчанка одержала триумф на международном патриотическом фестивале

Девушка покорила жюри.

Победительница конкурса патриотической песни в Липецкой области Алёна Поротикова приняла участие в Международном фестивале военно-патриотической песни «Наследники Победы», где заняла 1-е место. Конкурс состоялся в Ярославле. Алёна Поротикова стала лауреатом в категории «солисты в возрасте от 19 до 30 лет».



Алена живет в Усманском районе Липецкой области, поёт с 5 лет. Выпускница Детской школы искусств, лауреат всероссийских и международных конкурсов в области культуры. Девушка является обладателем золотой и серебряной медалей областных молодежных Дельфийских игр, победителем Всероссийского фестиваля «Азовская волна» в Таганроге в номинациях «Академическое пение» и «Эстрадное пение» , сообщают организаторы мероприятия.



Международный фестиваль патриотической песни «Наследники Победы» проводится в субъектах Российской Федерации и странах СНГ с 2006 года с целью сохранения памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и подвиге советского народа в победе над фашизмом. В мероприятиях Фестиваля принимают участие представители регионов России, стран, участвующих в формировании Евразийского Союза, и других государств ближнего и дальнего зарубежья.